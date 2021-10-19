МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при этом популярность поездок на личном автомобиле сократится, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

"В пассажирских перевозках основной акцент планируется сделать на развитии магистрального пассажирского каркаса в агломерациях, региональных авиаперевозках, сокращении в конечном итоге доли поездок на личном автомобиле. Меры, заложенные в стратегии, приведут к росту доли поездок на общественном транспорте в крупных и крупнейших агломерациях с нынешних 54% до 69%", — отметил он.

Савельев также рассказал, что представленная стратегия предполагает уменьшение негативного влияния общественного транспорта на экологию в городах.