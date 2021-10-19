МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости заменить порядка 70% парка региональных воздушных судов.

"В общей сложности мы посчитали, что требуется замена парка региональных перевозок примерно 70%, это около 320 единиц", — сказал Мантуров.