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2021
https://1prime.ru/transport/20211019/834994644.html
Мантуров оценил состояние воздушных судов в регионах
Транспорт
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости заменить порядка 70% парка региональных воздушных судов. "В общей сложности мы... ПРАЙМ, 19.10.2021
транспорт, бизнес, новости, денис мантуров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости заменить порядка 70% парка региональных воздушных судов.
"В общей сложности мы посчитали, что требуется замена парка региональных перевозок примерно 70%, это около 320 единиц", — сказал Мантуров.