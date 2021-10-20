МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 Airlines с 15 ноября возобновляет рейсы из Владивостока на остров Пхукет в Таиланде, сообщает в среду Международный аэропорт Владивостока. S7 сократила количество вывозных рейсов из Марокко

Россия возобновляет авиасообщение с Таиландом с 9 ноября.

"В зимнем расписании аэропорта Владивосток возобновится прямой рейс по маршруту Владивосток — Пхукет. С 15 ноября 2021 года авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы на Пхукет один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320 neo", — говорится в сообщении.

Пхукет является самым большим островом страны и является его "пляжной столицей".