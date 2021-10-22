МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ и Минвостокразвития обсуждают возможный перенос сборки нового легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" на Дальний Восток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. Кабмин изучит дополнительные субсидии для авиаперевозок на Дальний Восток

"Такое предложение действительно обсуждается с Минвостокразвития, однако никаких окончательных решений на этот счет нет. Сейчас мы проводим оценку всех факторов и анализируем целесообразность реализации инициативы", — сказали в ведомстве.

Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источники сообщила, что самолет "Байкал" для местной авиации могут начать собирать на Дальнем Востоке вместо Екатеринбурга.

По данным издания, для этого в Комсомольске рядом с территорией авиазавода КнААЗ (на нем собирают SSJ100 и военные самолеты) хотят построить новый сборочный цех, в котором и организуют серийную сборку "Байкалов", а также учебно-тренировочный центр, рассказал источник. Площадка под "Байкал" будет юридически и фактически отделена от производства истребителей Су-35С и Су-57, хотя для испытаний "Байкала" могут использовать аэродром авиазавода (Дземги), пояснил собеседник газеты. По словам источника "Ведомостей" в УЗГА, сроки сертификации и стоимость самолета из-за переноса сборки в Комсомольск не изменятся.

Проект самолёта "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники".