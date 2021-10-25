МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Производство новейших самолетов "Байкал" для малой авиации планируется разместить в Комсомольске-на-Амуре, для организации сборки предполагается расширить ТОР "Комсомольск", выпуск начнут с 2024 года, сообщает правительство региона.

"В Комсомольске-на-Амуре планируется разместить производство новейших легких многоцелевых самолетов "Байкал". Новый завод появится в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. Для этого предполагается расширить границы преференциальной зоны ТОР "Комсомольск" путем создания новой площадки "Амур". Запуск серийного производства ЛМС-901 "Байкал" планируется начать с 2024 года", — говорится в сообщении. Авиастроение поддержат новыми триллионами

Как сообщили в минпромторге края, проект будет реализовываться по долгосрочному плану социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Это позволит создать более 200 новых рабочих мест. Отмечается, что степень готовности предполагаемой площадки для размещения нового производства уже оценили руководители краевых ведомств.

"Близость к крупнейшим авиационным предприятиям позволит решить вопросы подключения к необходимой транспортной и коммунальной инфраструктуре. Есть возможность присоединения к рулежной дорожке летного поля аэродрома "Дземги". Также необходимо разработать план вывода территории из зоны подтопления", — пояснил руководитель краевого минпромторга Игорь Фомин.

Проект самолета "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники".