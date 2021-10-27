МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сокращение командировок из-за нерабочих дней негативно скажется на российской авиаотрасли, так как такие перелеты более высокодоходны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Аналитики спрогнозировали, когда авиакомпании компенсируют убытки

"Пока мы видим рост интереса к полётам в целях туризма и отдыха. Сокращение количества деловых путешествий негативно для отрасли, так как эта категория считается более высокодоходной. Таким образом, объёмные показатели отрасли могут даже улучшиться (на горизонте 1-2 недель), но финансовые показатели не вырастут", — сказал Пантелеев.

"В целом же любое замедление экономики означает недобор пассажиропотока на более длительном отрезке наблюдения", — добавил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.