Из-за нерабочих дней у авиаперевозчиков сократятся доходы
Нерабочие дни приведут к потере доходов у авиакомпаний
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сокращение командировок из-за нерабочих дней негативно скажется на российской авиаотрасли, так как такие перелеты более высокодоходны, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
"Пока мы видим рост интереса к полётам в целях туризма и отдыха. Сокращение количества деловых путешествий негативно для отрасли, так как эта категория считается более высокодоходной. Таким образом, объёмные показатели отрасли могут даже улучшиться (на горизонте 1-2 недель), но финансовые показатели не вырастут", — сказал Пантелеев.
"В целом же любое замедление экономики означает недобор пассажиропотока на более длительном отрезке наблюдения", — добавил эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября.