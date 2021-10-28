МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Грузоперевозчики сообщают об очередях в 1 тысячу фур на российско-китайской границе, простой в совокупности приносит потери около 40 миллионов рублей ежесуточно, сообщили РИА Новости в ПЭК и подтвердили в других транспортно-логистических компаниях. На российско-украинской границе образовались очереди из грузовиков

"Из-за простоев на границе ежедневно российские перевозчики теряют в среднем 40 миллионов рублей только на МАПП "Забайкальск – Маньчжурия" … сейчас почти 1 тысяча грузовиков ожидают очереди, чтобы пересечь этот погранпереход. Каждый день простоя фуры обходится транспортникам в среднем в 40 тысяч рублей или в 500 евро", — говорится в совместном сообщении ПЭК, "Рустранс-Спедишн", "Куб Логистик" и "Шатл-Логистик".

Один день простоя грузовика на границе обходится в среднем в 500 евро или 40 тысяч рублей, рассказали в "Рустранс-Спедишн". Мультисервисный оператор логистических услуг ПЭК оценивает убытки от простоев еврофур грузоподъемностью 20 тонн примерно в 420 долларов или 29,7 тысячи рублей. При этом каждый день содержания груза на складе временного хранения в специально выделенном помещении для товаров, перемещаемых через таможенную границу, стоит около 10 тысяч рублей, уточняют в "Шатл-Логистик". Также компании несут дополнительные расходы на питание и проживание водителей.

"Дело в том, что все 1 тысяча грузовиков не находятся на границе, а рассредоточены по территории поселка Забайкальск, население которого в 18 раз меньше, чем в подмосковных Мытищах (13 тысяч 293 человека). Они припаркованы на стоянках, в придорожных кафе, на обочинах", — отметил директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев.

Регулярные заторы также фиксируются на МАПП "Пограничный — Суйфыньхэ" и "Полтавка — Дуннин", сообщают участники рынка. Они также уточняют, что очереди на погранпереходах между Россией и Китаем только увеличиваются.

Из-за простоев на границе сроки доставки грузов из Китая автомобильным транспортом выросли в среднем на 30-40 дней, подсчитали в "Рустранс-Спедишн". При использовании маршрута через МАПП "Пограничный — Суйфыньхэ" – в среднем на неделю. Через МАПП "Забайкальск — Маньчжурия" в 3 раза: в среднем с 20 до 60 дней, уточняет ПЭК.

РИА Новости направило запрос по ситуации с заторами на российско-китайской границе в Минтранс РФ.