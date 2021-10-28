МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Прямые авиарейсы из Хабаровска отправились на курорты крупнейшего города в Объединённых Арабских Эмиратах — Дубая, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Авиакомпания S7 Airlines возобновляет рейсы из Владивостока на Пхукет

"Сегодня, 28 октября, авиакомпания AZUR air приступила к выполнению прямых рейсов Хабаровск — Дубай. Борт с 331 пассажиром на борту вылетел из Хабаровска рано утром — в 6.50. Перевозчик задействует самолет типа Boeing 767 на 336 кресел. Продолжительность полета около 10 часов", — сообщает аэропорт.

Планируется, что пока рейс из Хабаровска в Дубай будет осуществляться один раз в 10-11 дней. Предполагается, что полеты сохранятся до конца зимнего расписания аэропорта.

Одно из требований при путешествии в эту страну — наличие в смартфоне специального приложения с функцией безопасного отслеживания, которое позволяет выявлять контакты с зараженными коронавирусом и передавать их автоматически в медицинские учреждения.

На этой неделе во вторник, впервые в истории международного аэропорта Хабаровск отправился прямой рейс на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Время в пути составит 12 часов. Предполагаемая периодичность полетов – раз в две недели.