МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Металлурги сообщили, что из-за "снижения эффективности работы РЖД" возникли задержки поставок продукции. Однако в РЖД сочли претензии необоснованными. А возникающие задержки в монополии объяснили возрастающим спросом на перевозки. Об этом пишет РБК.

В письме представителей отраслевого объединения "Русская сталь" первому вице-премьеру Андрею Белоусову указывается, что в настоящий момент сроки поставок в общей сложности составляют более 20% нормативного времени. Жалуются металлурги и на сложности, возникающие при вывозе готовой продукции.

"Конвенционные запрещения и действия логистических контролей в направлении ключевых портов по перевалке металлопродукции не позволяют вовремя доставлять российскую продукцию конечным клиентам", — говорится в письме.

Причем в ассоциации "Русская сталь" уверены, что проблемы, наблюдаемые с августа, «не связаны с ростом спроса на российский уголь на внешних рынках или стоимости аренды подвижного состава». Причина заключается в снижении эффективности эксплуатационной работы РЖД.

С января по август нынешнего года, по данным ассоциации, число брошенных поездов на железнодорожной сети выросло без малого на 42%. В то же время парк магистральных локомотивов РЖД, находящихся в нерабочем состоянии, увеличился на 16% по сравнению с прошлогодними показателями. По этой причине возникает нехватка тяги для доставки сырья и экспортных поставок готовой продукции. Наиболее остро проблема проявляется на Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах. При этом металлурги особо подчеркивают в письме, что "финансирование приобретения и поддержания локомотивного парка производится из тарифа, собираемого с грузоотправителей".