МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль концерна Airbus Group в январе-сентябре текущего года составила 2,635 миллиарда евро, тогда как годом ранее в аналогичном периоде чистый убыток составлял 2,686 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Казахстанская авиакомпания заявила о дефиците авиатоплива

Прибыль в пересчете на акцию составила 3,36 евро после убытка годом ранее в 3,43 евро. Выручка за девять месяцев стала выше на 17% — до 35,155 миллиарда евро.

За январь-сентябрь компания получила заказы на 133 самолета. Годом ранее этот показатель составлял 300 самолетов. За девять месяцев поставки составили 424 самолета против 341 самолета годом ранее.

По итогам третьего квартала чистая прибыль составила 404 миллиона евро против убытка год назад в 767 миллионов евро. Прибыль на акцию достигла 0,51 евро после убытка годом ранее в 0,98 евро. Выручка за третий квартал уменьшилась на 6% в годовом выражении — до 10,518 миллиарда евро.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 30 сентября составляло почти 125,9 тысячи.