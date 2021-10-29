МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по РСБУ за первые девять месяцев года составила 444,661 миллиона рублей против убытка в 269,803 миллиона годом ранее, следует из отчета компании. ExxonMobil за 9 месяцев получил прибыль против убытка годом ранее

Выручка компании выросла на 23,1% и составила 54,914 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла на 27,6% — до 22,706 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 696,682 миллиона рублей, против убытка в 455,037 миллиона годом ранее.

Долгосрочные обязательства ГТЛК сократились на 1,4%, до 541,824 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 47%, до 124,356 миллиарда.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.