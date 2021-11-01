МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Погрузка в сети РЖД в октябре выросла на 0,5% в годовом выражении, до 110,3 миллиона тонн, сообщает компания. РЖД назначили двух новых заместителей гендиректора

"Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2021 года составила 110,3 миллиона тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на 0,8% превышает показатель за октябрь 2019 года", — говорится в сообщении. Всего же за январь-октябрь погрузка выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,66 миллиарда тонн.

В том числе с начала года выросла погрузка каменного угля (на 7%, до 309,3 миллиона тонн), кокса (на 6,4%, до 9,8 миллиона тонн), нефти и нефтепродуктов (на 3,3%, до 178,6 миллиона тонн), железной и марганцевой руды (на 0,3%, до 100,2 миллиона тонн), черных металлов (на 3%, до 56,7 миллиона тонн), лома черных металлов (на 17,5%, до 13,7 миллиона тонн).

Также выросла погрузка химических и минеральных удобрений (на 3,5%, до 53,7 миллиона тонн), цемента (на 5,3%, до 22,9 миллиона тонн), лесных грузов (на 2,8%, до 35,6 миллиона тонн), промышленного сырья и формовочных материалов (на 4,3%, до 29,5 миллиона тонн), а также других грузов, в том числе в контейнерах (на 6,8%, до 91,5 миллиона тонн). Металлурги пожаловались Белоусову на "неэффективность РЖД"

Снижение погрузки наблюдалось в зерне (на 5,1%, до 20,4 миллиона тонн), строительных грузах (на 4,9%, до 108 миллиона тонн), цветной руде и серном сырье (на 1,2%, до 16,6 миллиона тонн), а также химикатах и соде (на 0,5%, до 20,1 миллиона тонн).

Кроме того, грузооборот за октябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 231 миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 2,8%, до 290,8 миллиарда тонно-километров. Грузооборот с начала года вырос на 4,3% и составил 2,19 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — на 3,6%, до 2,7 триллиона тонно-километров.