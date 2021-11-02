МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Более 200 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — во вторник утром на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Аэропорты Москвы в условиях тумана работают штатно

По информации на 10.28 мск, в аэропорту "Внуково" 64 рейса задержаны, пять отменены, в аэропорту "Домодедово" — 60 рейсов задержаны, 14 отменены, в аэропорту "Шереметьево" — 51 рейс задержан, 15 отменены.

В понедельник вечером в пресс-службах воздушных гаваней РИА Новости говорили, что московские аэропорты в условиях тумана в столице и области работают штатно. Однако "Яндекс.Расписание" фиксировало задержки и отмены рейсов.

Как предсказывала пресс-служба департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) столицы, сильный туман с видимостью 200-700 метров сохранится в Москве до 14.00 вторника.