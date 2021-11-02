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Босфор временно закрыли из-за сильного тумана
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Пролив Босфор временно закрыт для транзитных судов в обоих направлениях из-за сильного тумана, сообщает телеканал NTV. Согласно сообщению, туман начался в столице Турции Стамбуле... ПРАЙМ, 02.11.2021
транспорт, бизнес, новости, турция, туман, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пролив Босфор временно закрыт для транзитных судов в обоих направлениях из-за сильного тумана, сообщает телеканал NTV.
Согласно сообщению, туман начался в столице Турции Стамбуле ночью в понедельник и усилился к утру вторника.
Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Его длина оставляет около 30 километров.