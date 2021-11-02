АНКАРА, 2 ноя — ПРАЙМ. Пролив Босфор временно закрыт для транзитных судов в обоих направлениях из-за сильного тумана, сообщает телеканал NTV. Более 200 рейсов задержанны и отмененны в аэропортах Москвы из-за тумана

Согласно сообщению, туман начался в столице Турции Стамбуле ночью в понедельник и усилился к утру вторника.

Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. Его длина оставляет около 30 километров.