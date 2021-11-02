МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль датской компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам первых трёх кварталов года составила 11,924 миллиарда долларов, что в 7,5 раз больше показателя годичной давности, следует из финансовой отчетности компании. Чистая прибыль "Славнефти" по МСФО с начала года выросла в 16,5 раза

В то же время выручка компании выросла за отчетный период в полтора раза, до 43,281 миллиарда долларов. А показатель EBITDA составил 16,046 миллиарда долларов, что втрое выше уровня прошлого года.

В третьем квартале чистая прибыль компании выросла в 5,7 раза в годовом выражении и достигла отметки в 5,461 миллиарда долларов. Выручка увеличилась в 1,7 раза, до 16,612 миллиарда. Показатель EBITDA поднялся в три раза, до 6,943 миллиарда долларов.

Ранее компания сообщила о корректировке прогноза EBITDA до конца года в связи с увеличением мировых объемов контейнерных перевозок и грузовых тарифов для её "океанского" подразделении Ocean. Показатель по итогу года ожидается на уровне 8-8,5 миллиарда долларов вместо 7,5-8 миллиардов. А общий показатель EBITDA ожидается в районе 18-19 миллиардов долларов. Британская BP закрыла девять месяцев с прибылью

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, за эти три квартала нарастило выручку на 60,8% в годовом выражении — до 33,643 миллиарда долларов, Terminals & Towage — на 24,5%, до 3,442 миллиарда. Выручка Logistics & Services увеличилась на 39%, до 6,814 миллиарда долларов.

Компания Maersk была основана в 1904 году в датском городе Свенборге. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.