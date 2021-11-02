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2021

https://1prime.ru/transport/20211102/835103103.html

Минздрав переносит новые правила выдачи медсправок для водителей

Транспорт

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Минздрав РФ подготовил законопроект, который предусматривает перенос срока вступления в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей с 1 января на 1 марта 2022 года. ПРАЙМ, 02.11.2021

общество , здоровье, транспорт, бизнес, новости, водители, водительские права, транспорт, автовладельцы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60