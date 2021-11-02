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2021
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Минздрав переносит новые правила выдачи медсправок для водителей
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Минздрав РФ подготовил законопроект, который предусматривает перенос срока вступления в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей с 1 января на 1 марта 2022 года. ПРАЙМ, 02.11.2021
общество , здоровье, транспорт, бизнес, новости, водители, водительские права, транспорт, автовладельцы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Минздрав РФ подготовил законопроект, который предусматривает перенос срока вступления в силу новых правил выдачи медицинских справок для водителей с 1 января на 1 марта 2022 года.