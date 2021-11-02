МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась во вторник после рекорда, достигнутого накануне, свидетельствуют итоги торгов.

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 0,65%, до 57 840 рублей за тонну. Исторический рекорд был достигнут накануне — 58 217 рублей.

Все остальные виды топлива подорожали во вторник, при этом стоимость летного дизельного топлива обновила рекорд 26 октября и достигла 52 479 рублей за тонну (+0,23%). Цена межсезонного дизеля выросла на 0,19%, до 53 636 рублей за тонну, зимнего — на 0,07%, до 58 975 рублей.

Немного подорожал и бензин: стоимость обеих марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась на 0,5%, до 53 552 и 54 668 рублей за тонну соответственно. Цена мазута выросла до 26 591 рубля (+0,59%), а сжиженных углеводородных газов (СУГ) — до 38 109 рублей за тонну (+4,45%).