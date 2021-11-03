МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Большая часть пассажиров задержанных рейсов улетели в Москву либо разъехались по гостиницам, в аэропорту Нижнего Новгорода обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Нижегородский аэропорт оценил возможность принятия московских бортов

Второго ноября аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде принял около 40 рейсов, направлявшихся в московские аэропорты, но вынужденных совершить посадку на запасном аэродроме. Количество самолетов превысило нормативную пропускную способность аэропорта. В результате пассажиры вынуждены были провести в самолетах по нескольку часов, ожидая, когда их высадят и отвезут в здание аэропорта.

Так, пассажиры из Тюмени рассказали корреспонденту агентства, что в общей сложности провели на борту самолета 11 часов. При этом их не кормили, а напитки и вода быстро закончились.

Пассажиры рейса Грозный-Москва сообщили, что на борту их воздушного судна было много детей, которые из-за проведенных в самолете 12 часов сильно капризничали. При этом в самолете было несколько больных, которых везли на лечение в столицу. Трап к самолету подали только после того, как одному из пассажиров стало плохо и началась паника.

Основная претензия пассажиров – к авиакомпаниям, представители которых не могли объяснить, что происходит и как быть дальше уставшим людям. "К нам никто не подошел и ничего не сказал. Нас не кормили, мы не знаем, что будет дальше, нам не говорят, как быть тем, кто опаздывает на поезда или другие самолеты, на которые нужно было пересесть в Москве", — заявили пассажиры корреспонденту агентства.

Ситуация стала исправляться после создания оперативного штаба, который занялся решением вопросов помощи пассажирам, ожидающим вылета из аэропорта Нижнего Новгорода. Их обеспечили горячим питанием и напитками. Часть пассажиров, рейсы которых не планируется отправлять в пункт назначения в ближайшее время, развезли по гостиницам.

"Мы не могли остаться в стороне и оставить пассажиров один на один со своими проблемами, особенно, если представители авиакомпаний недостаточно оперативно на них реагировали… Мы оказали содействие авиакомпаниям, которые должны обеспечивать горячим питанием и расселением пассажиров, и привлекли нижегородский бизнес для обеспечения горячим питанием. На это выделены средства с последующим возмещением от авиакомпаний", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Несмотря на предложенную помощь, часть пассажиров отказалась ехать ночевать в гостиницу. Так, пассажирка из Еревана заявила корреспонденту агентства, что предпочитает остаться в аэропорту, чтобы не пропустить свой вылет. Женщина призналась, что "никому не верит после того, как целый день все обманывали, что вот-вот полетим".

Тем не менее, к 23.00 ажиотаж в аэропорту Нижнего Новгорода стих. Половина задержанных рейсов вылетели в Москву, еще несколько самолетов ожидают вылета. Все оставшиеся в аэропорту пассажиры разместились в залах ожидания.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, к 6 часам утра 3 ноября руководство авиакомпаний оставшихся в аэропорту воздушных судов, ориентируясь на погодные условия, будет принимать решения о вылете по маршруту следования.