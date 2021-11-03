МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило запуск беспилотных грузоперевозок на трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, в режиме "цифровых песочниц", сообщил РИА Новости источник в транспортной отрасли. "Кронштадт" создаст беспилотный демонстратор сверхзвукового авиалайнера

Это также следует из резолюции первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова (есть в распоряжении РИА Новости), в которой чиновник поручил Минтрансу, МВД и Минпромторгу направить до февраля 2022 года предложения по установлению режима "цифровых песочниц" для беспилотников. При этом Минэкономразвития поручили до апреля 2022 года подготовить соответствующий проект постановления правительства о запуске автономных автомобилей в этом экспериментальном правовом режиме.

Источник уточнил, что речь идет об ускорении запуска беспилотных грузоперевозках в рамках проекта Минтранса "Беспилотные логистические коридоры". Предполагается, что тестирование автономных фур на отдельных участках М-11 начнется уже в 2022 году. По словам замминистра Кирилла Богданова, это станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на всей магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года, а также запуску автономных перевозок на 19,5 тысяч километров федеральных трасс между Азией и Европой к 2030 году.

Программу "цифровой песочницы" для создания беспилотных логистических коридоров Минтранс совместно с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) начал формировать ещё в сентябре. Инициатива подготовлена с участием более 20 компаний, уточнял Богданов.

Экспериментальные правовые режимы, или "цифровые песочницы", в рамках которых кабмин планирует запустить автономные грузоперевозки, введены в России с января 2021 года. Они создают правовые условия для ускоренного внедрения цифровых технологий. Инициаторы таких режимов получают возможность отработки на практике инновационных сервисов и услуг при одновременной подготовке новых норм регулирования. Одним из первых проектов для "цифровых песочниц" стало роботакси "Яндекса". Сейчас также готовится запуск доставки на авиадронах в рамках двух проектов — объединения из 13 компаний в Томской области и "Почты России" в регионах Дальнего Востока.