МИНСК, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский заявил, что если бы у ИКАО была хоть какая-то зацепка обвинить Минск в нарушении правил в инциденте с Ryanair, то доклад о расследовании не готовился бы так долго. Рассмотрение отчета по инциденту с Ryanair перенесли на октябрь

"Давайте быть откровенными: если бы у группы ИКАО, которая проводит расследование, была хотя бы одна какая-то зацепка в части каких-то нарушений нами процедур и правил, коллективный Запад уже давно ухватился бы за эту возможность нас обвинить и мы так долго не ждали бы доклада, который уже более полугода готовится", — сказал Сикорский на пресс-конференции в среду в Минске.

По его словам, европейские партнеры "лязгнули железным занавесом". "И это несмотря на то, что все это время мы призывали европейских партнеров без эмоций разобраться в сути происходящих событий, всегда были открыты к диалогу и переговорам", — подчеркнул глава департамента.

Он отметил, что тема Ryanair перестала использоваться для оправдания санкций против авиаотрасли Белоруссии. "Возникла новая угроза, которая якобы исходит от нас – это миграционный кризис. Мы неоднократно повторяли, что не мы виновники этого миграционного кризиса… Авиакомпания "Белавиа" никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов", — констатировал Сикорский. МИД Белоруссии видит явное нежелание Запада расследовать случай с Ryanair

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.