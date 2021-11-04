МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Девять человек находились на борту Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Руководство компании "Заполярье" было в разбившемся Ан-12

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродно", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура.

Ранее сообщалось, что на борту находились семь членов экипажа – три гражданина Белоруссии, два гражданина Украины и два россиянина. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что в самолете также могли находиться еще два человека, представители сопровождающей компании "Заполярье".

"На борту находились семь членов экипажа и двое сопровождающих. Найдены шесть тел и четыре фрагмента", — сообщил собеседник агентства.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.