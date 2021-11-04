ИРКУТСК, 4 ноя — ПРАЙМ. На месте крушения Ан-12 под Иркутском найден второй бортовой самописец, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Уточнено число людей, летевших на Ан-12, разбившемся под Иркутском

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа", возвращавшийся в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров вечером 3 ноября на подлете к Иркутску. Спасатели обнаружили место падения самолета в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта, воздушное судно горело. Ночью на месте авиакатастрофы работали спасатели, СК и прокуратура. Установлено, что на борту находились девять человек. На текущий момент обнаружены тела шести человек и четыре фрагмента тел. По уточненным данным, в числе девяти человек – пять членов экипажа и четыре сопровождающих груза. Из них четыре гражданина России, трое – граждане Белоруссии и два гражданина Украины. Их родственники найдены.

Ранее в Восточном межрегиональном СУСК на транспорте сообщили, что на месте крушения найден бортовой самописец, его осматривают следователи.

"На месте падения Ан-12 найдены два самописца. Речевой изъят, параметрический в хвостовой части еще нет", — сообщил собеседник агентства.

СК на транспорте заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.