МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Концерн Boeing согласовал выплату около 225 миллионов долларов для урегулирования иска акционеров, которые утверждали, что совет директоров компании не смог должным образом проконтролировать вопросы безопасности, связанные с катастрофами самолетов 737 MAX, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. "Победа" отказалась от покупки самолетов Boeing 737 MAX

В рамках сделки Boeing согласился нанять омбудсмена, который будет заниматься внутренними вопросами компании, а также назначить в совет директоров лицо с опытом в сфере авиационной безопасности.

Соглашение не предусматривает признания вины со стороны совета директоров, отмечает издание. Что касается денежной составляющей сделки, она будет переведена на счета концерна за счет фонда страхования ответственности топ-менеджмента.

Соглашение должно быть одобрено судом штата Делавэр, в который в феврале был подан иск.

В 2019 году после двух катастроф за пять месяцев в Эфиопии и Индонезии, унесших жизни 346 человек, использование модификации самолета Boeing 737 MAX было приостановлено по всему миру. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности.