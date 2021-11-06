КАЗАНЬ, 6 ноя — ПРАЙМ. Татарстан планирует ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода, общественным транспортом смогут пользоваться только люди с QR-кодом, сообщает пресс-служба президента республики. В России выявлен максимум новых случаев COVID за сутки

"В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе", — говорится в сообщении.

Также, по информации пресс-службы, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе.

Президент республики напомнил, что введенный ранее режим нерабочих дней в Татарстане после 7 ноября продлеваться не будет. Однако все введенные ранее жесткие ограничения (на работу ряда объектов и на проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий) сохраняются вплоть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Он также отметил, что к нему обращается огромное количество людей с жалобами на нарушение масочного режима в общественном транспорте, что представляет угрозу для других людей.

С начала пандемии в республике умер 1041 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. В то же время, доля пожилых людей среди умерших от коронавируса достигает 85%. "Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", — сказал Минниханов на совещании в правительстве.

Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концернах залов, официальных культурных и спортивных мероприятий. Запрещена работа в ночное время всех заведений общепита, магазинов, запрет не распространяется лишь на работу аптек и автозаправочных станций. Невролог назвала фактор, повышающий риск заразиться коронавирусом

Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие. Также введена обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей республики старше 60 лет.

Данные ограничения действуют в республике не только до окончания нерабочих дней, а до улучшения эпидемиологической ситуации.