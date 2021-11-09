МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Росавиация утвердила список субсидируемых региональных авиарейсов на 2022 год: их количество вырастет на 40%, на программу выделено 9,3 миллиарда рублей — на 21% больше, чем годом ранее, планируется перевезти более 3 миллионов пассажиров, сообщает ведомство. Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

"Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов. В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 миллиарда рублей, что на 21% больше выделенных лимитов 2021 года", — говорится в сообщении.

Авиакомпании приступят к реализации программы с 1 января 2022 года. Количество субсидируемых маршрутов в 2022 году составит 372, что на 40% больше по сравнению с количеством маршрутов, утвержденных на 1 января 2021 года. На круглогодичной основе перевозки планируют выполнять 14 авиакомпаний: "Аэрофлот", "Азимут", "ЮТэйр", "Руслайн", Red Wings, S7, "ИрАэро", "Ямал", "Северсталь", "Вологодское авиационное предприятие", "КрасАвиа", "Костромское авиапредприятие", "ЮВТ Аэро", Nordwind.

"Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году — более 3 миллионов пассажиров. При этом 66% от указанных провозных емкостей, будут осуществлены с использованием современных воздушных судов, произведенных на территории РФ после 1 января 2009 года", — отмечает ведомство.

Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2022 году осуществлять региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 32,3 миллиарда рублей.