МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов. В Кремле не обсуждают планы введения QR-кодов на транспорте

Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на авиатранспорт при рейсах внутри региона, Хабаровского края — анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.

Представитель "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в начале ноября сообщил, что лоукостер поддерживает введение требований предъявлять QR-код при регистрации на рейс, но не при покупке билета.

"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся — это нормально. Мы с соответствующим программным обеспечением… сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки", — сказал Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.