МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Отдых внутри страны в период длинных выходных выбрали 86% россиян, наибольшее количество билетов было приобретено для перелета между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в сервисе поездок и путешествий "Туту.ру". Путешественникам рассказали, что не следует покупать в duty-free

"По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", среди тех, кто летал куда-то в период с 30 октября по 7 ноября, 86% путешественников выбрали внутренние направления, а остальные 14% — отправились за рубеж", — рассказали в сервисе.

В "Туту.ру" отметили, что среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников наибольшей популярностью пользовались страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Молдавия, Казахстан и Белоруссия. Также в топ-10 стран у самостоятельных туристов вошли Турция, Кипр и Египет.

"Больше всего билетов по России было приобретено для перелета между Москвой и Санкт-Петербургом. Средний чек туда-обратно по этому направлению составил 4,7 тысячи рублей. И по этому направлению аналитики "Туту.ру" зафиксировали самый низкий средний чек туда-обратно среди 100 самых популярных маршрутов", — продолжили в компании. Эксперт научил, где прятать деньги в путешествии

Второе место по популярности заняло направление Москва — Сочи, третьим стали перелеты Москва — Симферополь. "Помимо направления Москва — Санкт-Петербург, в топе маршрутов с самым низким средним чеком оказались направления Москва — Ростов-на-Дону — 4,7 тысячи рублей туда-обратно, Ростов-на-Дону — Махачкала — 5,06 тысячи рублей, Москва — Псков — 5,4 тысячи рублей и Москва — Нижний Новгород — 5,5 тысячи рублей.", — уточнили в сервисе.

В "Туту.ру" рассказали, что были путешественники, которые заплатили более 100 тысяч за перелет на ноябрьские праздники. Самый дорогой авиабилет был приобретен на перелет из Москвы в Дубай и обратно бизнес-классом, его стоимость составила почти 226 тысяч рублей туда-обратно. На втором месте в топ-5 дорогих билетов оказался перелет по направлению Санкт-Петербург — Канкун, а на третьем — Мурманск — Симферополь.