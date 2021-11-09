КИЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") с 2022 года передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пассажирские перевозки, заявил во вторник министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. РЖД сообщили о росте пассажирских перевозок в октябре на 12,2%

"Укрзализныця" и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn AG и DB Engineering & Consulting GmbH в январе 2020 года подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в развитии украинской компании. Согласно документу, Киев передает "Украинские железные дороги" в управление немцам на 10 лет. Предполагается, что Украина полностью сохранит за собой контроль над компанией, а немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

"По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года. Напомню, что Deutsche Bahn имеет такой опыт в Казахстане, и он достаточно успешен", — сказал министр на форуме "Большая стройка: новая железная дорога".

По его словам, сейчас компании реализуют первую фазу совместного сотрудничества, в частности, предоставление консультационных услуг.