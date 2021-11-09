ВАШИНГТОН, 9 ноя — ПРАЙМ. Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) согласился отложить рассмотрение отчета о расследовании ситуации с самолетом Ryanair, экстренно приземлившегося в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, до января 2022 из-за объема переданных данных и необходимых уточнений. В Минске объяснили задержку с публикацией доклада ИКАО по Ryanair

Ранее представитель России в ИКАО Сергей Гудков в беседе с РИА Новости не исключил, что организация не представит окончательный отчет об экстренной посадке самолета Ryanair в минском аэропорту 12 ноября, как планировалось ранее.

"Совет ИКАО согласился отложить рассмотрение отчета о расследования по рейсу Ryanair FR4978 до своей следующей сессии в январе 2022 года по большей части из-за объема переданных данных и необходимости дополнительных разъяснений от государства", — говорится в сообщении ИКАО в Twitter.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.