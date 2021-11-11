МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания S7 начинает в четверг полеты на таиландский остров Пхукет, первый рейс отправится из Иркутска в 14.25 по местному времени и прибудет на всемирно известный курорт в 20.40 по местному времени. "Аэрофлот" открывает регулярные рейсы в Бургас

Авиарейсы из Иркутска будут выполняться раз в неделю по четвергам. Обратный рейс будет вылетать с Пхукета каждый четверг в 22.20 по времени Таиланда и прибывать в Иркутск в 06.20 по местному времени в пятницу.

В субботу 13 ноября на Пхукет отправится первый рейс из Новосибирска, вылет по расписанию в 12.40 по местному времени, прибытие – в 20.40 по времени Таиланда. Обратный рейс будет вылетать в 21.40 в тот же день, и прибывать в Новосибирск в воскресенье в 05.50. Авиарейсы Новосибирск – Пхукет и Пхукет – Новосибирск будут выполняться также раз в неделю.

Третьим городом, из которого самолеты S7 будут доставлять пассажиров на остров Пхукет, стал Владивосток. Первый рейс из столицы приморья отправится на таиландский остров в понедельник 15 ноября в 15.45 и прибудет на Пхукет в тот же вечер в 20.40 по таиландскому времени. Обратный рейс будет вылетать с Пхукета в 21.40 и прибывать во Владивосток во вторник в 07.45 по местному времени, эти рейсы будут также выполняться раз в неделю.

Таиландский остров Пхукет принимает иностранных туристов по программе "туристической песочницы" с 1 июля. Начиная с 1 ноября порядок въезда на Пхукет по этой программе для авиапассажиров, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции, был облегчен. По правилам программы прибывшие на остров вакцинированные иностранные туристы пользуются свободой передвижения по острову и в пределах провинции Пхукет, к которой также относятся несколько соседних островов, но не имеют права покидать территорию провинции в первые 7 дней пребывания, по прошествии которых (при отрицательных результатах ПЦР-теста по прибытии) они могут отправиться в любую провинцию Таиланда.

Из российских вакцин Таиланд пока признает только двухкомпонентный препарат "Спутник V". На момент возобновления авиасообщения с островом лица, привитые другими российскими вакцинами, могут быть приравнены к невакцинированным и направлены на 10-дневный карантин. В ближайшем будущем возможен очередной пересмотр списка вакцин, привившись которыми можно въезжать в Таиланд по программе "песочницы" без карантина.

Первой российской авиакомпанией, возобновившей рейсы на Пхукет, стал "Аэрофлот", который начал выполнять по два рейса Москва – Пхукет и Пхукет – Москва в неделю. Первый самолет "Аэрофлота" прибыл на тропический остров 6 ноября после 19 месяцев полного отсутствия авиасообщения Пхукета с Россией.

С 1 ноября россияне могут получить разрешение на въезд в Таиланд без подачи в посольство Таиланда комплекта документов на сертификат разрешения на въезд (СОЕ), вместо этого зарегистрировавшись и заполнив соответствующую анкету в мобильном приложении Thailand Pass. Помимо разрешения на въезд, туристу необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три дня до вылета из российского аэропорта, и медицинский страховой полис с покрытием не менее 50 тысяч долларов с ковидным расширением.