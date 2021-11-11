ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя — ПРАЙМ. Несколько тысяч контейнеров планируется отправить из Приморья в Магадан, на Сахалин, Камчатку и Чукотку в течение этой и следующей недели, рассказал РИА Новости глава региона Олег Кожемяко. Северный завоз продуктов на Чукотку выполнен на 87%

Ранее сообщалось, что на совещании со стивидорами он выступил с инициативой создания в портах региона штабов по координации доставки грузов в северные регионы РФ, что позволит наладить отправку контейнеров для северного завоза в приоритетном порядке.

"Надеюсь, что в течение этой и следующей недели основные грузополучатели начнут отгружать и получать свои грузы, потому что готовится к отгрузке несколько тысяч контейнеров, которые уйдут на Магадан, Сахалин, Камчатку, Чукотку, что даст возможность разгрузить направление", — сказал Кожемяко.

По его словам, все понимают "важность и значимость отправки грузов на север, где уже наступила зима". "И очень важно доставить в порты особенно предметы первой необходимости. Это и расходный материал для лечебных учреждений, и средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, продукты питания… предметы первой необходимости, которые нужны жителям северных регионов — это и Камчатка, и Магадан, и Сахалин, и Чукотка", — отметил Кожемяко, добавив, что вопросы о необходимости первоочередной отгрузки рассматривались на совещании с руководителями портов.

"Самое главное, что сейчас мы структурированы министерством транспорта (России — ред.), и особенно после поручений президента я думаю, что все понимают свою ответственность перед страной… Поэтому я думаю, что сейчас такая работа даст положительные результаты и необходимое количество грузов по классификации, в первую очередь предметы первой необходимости, будет отправлено на этой неделе, в течение следующей в большом объеме", — отметил губернатор Приморья.

Ранее сообщалось, что тысячи контейнеров с грузами для названных регионов застряли в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости занялась рабочая группа Минтранса РФ, проверку проводит транспортная прокуратора России.

Минтранс по поручению правительства РФ создал рабочую группу, в которую вошли сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, представители Минвостокразвития России, органов власти субъектов ДФО, операторов терминалов морских портов округа, судоходных компаний, РЖД и экспедиторов. Для улучшения ситуации с доставкой грузов в регионы ДФО создан центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.