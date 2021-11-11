МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Российские железнодорожные операторы, опрошенные РИА Новости, страдают от загруженности инфраструктуры на сухопутных границах с соседними странами, причиной этому являются "узкие места" на сети, рост транзита и нехватка контейнеров. РЖД нарастили перевозки экспортных грузов в январе-октябре

Мировая экономика сейчас столкнулась с глобальным логистическим кризисом — на фоне восстановления после пандемиии COVID-19 возник высокий спрос на грузовые перевозки, а рост транзита из Китая привёл также к загруженности портов Дальнего Востока. Впрочем, в Минтрансе РФ утверждают, что проблем с железнодорожным транспортом для перевозки грузов в порты РФ нет, а сами РЖД говорят, что взаимодействуют с портовиками по завозу социально значимых грузов в отдалённые регионы России.

Ключевой проблемой загруженности портов Приморья Минтранс назвает нехватку судов. Однако на сухопутных погранпереходах ситуация сложнее.

ПОРОЖНЯК ПОЙМАЛ ДЕФИЦИТ

Как сообщили в пресс-службе "РЖД Логистики" (дочерняя компания в РЖД), сложная ситуация на железнодорожных погранпереходах сформировалась в связи со значительным ростом контейнерного транзита на фоне роста ставок морского фрахта. "Положение усугублялось введением китайскими властями строгих карантинных мероприятий на сухопутных погранпереходах. Из-за ограничений движения транспортных средств на пунктах пропуска замедлялось движение грузопотока и возникали заторы. Еще одним негативным фактором стала нехватка порожних контейнеров", — объясняет оператор.

Впрочем, так обстоятельства складывались до 1 ноября, говорят в компании. Длительный период простоя способствовал развитию накопительного эффекта, поэтому заторы на международных погранпереходах все еще остаются, хотя ситуация уже выправляется, прием грузов в линейных контейнерах китайской стороной возобновился.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Директор по стратегии и развитию транспортной группы Fesco Максим Шишков говорит, что рост грузопотока через сухопутные погранпереходы России продолжается. "Инфраструктура на переходах сильно загружена, возникают очереди. Ковидные ограничения со стороны Китая вызывают дополнительное напряжение в цепочках поставок. Ожидаем, что в условиях высоких ставок на морском плече из Азии в Европу, спрос на альтернативные маршруты продолжится. Что, в свою очередь, будет нести дополнительную нагрузку на пограничные переходы", — сказал Шишков.

Ведущий российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") вообще не связывает заторы на погранпереходах между Россией и Китаем с пандемией, всему виной "узкие места" на сети.

"Ограничения, сокращающие количество отправляемых из Китая поездов, вводятся время от времени, но учитывая количество грузов, скопившихся на границе в ожидании передачи на широкую колею, это не критично для объема перевозок. Заторы на пограничных пунктах пропуска с Китаем действительно присутствуют, но мы бы не стали связывать это с новой волной СOVID-19. Мы неоднократно обращали внимание на так называемые "узкие места", которыми на сегодняшний день являются сухопутные погранпереходы", — заявил директор по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона "Трансконтейнера" Владимир Хлутков.

По его словам, для решения этой проблемы необходимо развивать инфраструктуру. Кроме того, разгрузить переходы поможет упрощение таможенных процедур для транзита и развитие юридически значимого электронного документооборота.

ПРОДУКТЫ НА ОСОБОМ СЧЕТУ

В "РЖД Логистике" обращают особое внимание на перевозку скоропортящихся грузов в специальных рефрижераторных контейнерах, отмечая, что для такой продукции граница по-прежнему закрыта. Ввоз скоропортящихся товаров российского производства в страны АТР невозможен.

"Кроме того, перед отправлением требуется дезинфекция всех видов продукции агропромышленного комплекса. Процедуре дезинфекции подлежат даже контейнеры с вкладышами флекситанк, в которых перевозят растительное масло. Такие меры, безусловно, влекут дополнительные расходы для грузоотправителя, что, в свою очередь, сказывается на конечной стоимости продукции", — заключили в компании.