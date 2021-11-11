МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложения ввести санкции против "Аэрофлота" за перевозку мигрантов в Белоруссию "безумными идеями", живущими в информационных вбросах.

"Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие. Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным", — подчеркнул Песков.