МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов, передают "Известия" со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. Московскому речному перевозчику грозит крупный штраф

В письме указывается, что сейчас на рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров.

Так, воздушное законодательство России не содержит термины "время отправления рейса", "задержка авиарейса", "необходимый резерв", "овербукинг". А кроме того, в законодательстве отсутствуют нормы, которые устанавливают время подготовки воздушного судна к эксплуатационной готовности.

Для устранения перечисленных недостатков, профилактики правонарушений и соблюдения перевозчиками прав пассажиров авиавласти обратились в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой представить предложения, которые бы предусматривали установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах, по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".

Эта статья, в частности, предусматривает за нарушения условий предпринимательской деятельности в области транспорта для юрлиц предупреждение или штраф в размере 100 тысяч рублей, а за грубое нарушение полагается штраф в размере 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.