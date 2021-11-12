Росавиация предлагает штрафовать авиакомпании за задержки рейсов на 100-200 тысяч рублей
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. В России предложили усилить наказание для авиакомпаний за задержки рейсов, передают "Известия" со ссылкой на письмо замруководителя Росавиации Георгия Бахарева президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.
В письме указывается, что сейчас на рассмотрении Росавиации находится письмо Генпрокуратуры относительно недостатков нормативно-правового регулирования в сфере защиты прав пассажиров.
Так, воздушное законодательство России не содержит термины "время отправления рейса", "задержка авиарейса", "необходимый резерв", "овербукинг". А кроме того, в законодательстве отсутствуют нормы, которые устанавливают время подготовки воздушного судна к эксплуатационной готовности.
Для устранения перечисленных недостатков, профилактики правонарушений и соблюдения перевозчиками прав пассажиров авиавласти обратились в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой представить предложения, которые бы предусматривали установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах, по аналогии с положением ст. 14.1.2 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".
Эта статья, в частности, предусматривает за нарушения условий предпринимательской деятельности в области транспорта для юрлиц предупреждение или штраф в размере 100 тысяч рублей, а за грубое нарушение полагается штраф в размере 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
https://1prime.ru/transport/20211112/835196296.html