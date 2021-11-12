МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,9 миллиона человек, в январе-октябре — на 59%, до 94,4 миллиона; при этом "Аэрофлот" в октябре нарастил перевозки на 95,4%, следует из оперативных данных Росавиации. В России могут ужесточить наказание за задержки авиарейсов

"По оперативным данным, в октябре 2021 года российские перевозчики обслужили 10,9 миллиона пассажиров и почти достигли объемов авиаперевозок октября 2019 года. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 60%", — говорится в сообщении.

"Всего за январь-октябрь 2021 года перевезено 94,4 миллиона пассажиров, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечает ведомство.

По данным Росавиации, в октябре авиакомпания "Аэрофлот" увеличила перевозки на 95,4% — до 2,1 миллиона пассажиров, S7 — на 32,6%, до 1,5 миллиона пассажиров. "Победа" нарастила пассажиропоток на 28,3% — до 1,3 миллиона человек, "Россия" — на 85,3%, более чем до 1 миллиона, "Уральские авиалинии" — на 49,9%, до 868 тысяч человек.