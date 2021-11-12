МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Любые ограничения и тем более прекращение транспортного сообщения между Белоруссией и Польшей приведут к негативным последствиям для внешней торговли России, и, хотя у Москвы есть возможность использовать альтернативные маршруты, переориентация потоков грузов приведет к увеличению сроков их доставки, заявили РИА Новости эксперты Центра стратегических разработок. Германия сожалеет о словах Лукашенко

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Польша во вторник закрыла пункт пропуска Кузница через границу с Белоруссией в связи со сложившейся ситуацией с потоками мигрантов. В среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий говорил, что Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма.

Как ранее рассказали РИА Новости в ЦСР, через границу Белоруссии и Польши осуществляется около 10% всего российского импорта и около 1% экспорта в натуральном выражении. В частности, через это направление идут перевозки грузов в страны Центральной и Западной Европы, в том числе в отдаленные от морской инфраструктуры регионы Германии, Франции, Италии.

"Закрытие границы, а также ограничение или временная приостановка транспортного сообщения приведут к существенным перебоям в поставках, в первую очередь, импортных товаров в Россию. Будет затронут и экспорт, хотя и в меньшей степени", — полагает старший эксперт направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Илья Стрелков.

По словам руководителя проектов направления "Экономика инфраструктурных отраслей" ЦСР Никиты Маховского, в случае ограничения или прекращения транспортного сообщения РФ сможет найти альтернативные маршруты. "В первую очередь, следует обратить внимание на возможность переориентации части грузопотоков через направление портов Балтики и Северо-Западного бассейна. Морские порты Северо-Запада России (в Калининграде, Петербурге, Мурманске и Архангельске) смогут обеспечить перевалку грузов в необходимых объемах", — считает Маховский.

"Таким образом, имеется достаточный потенциал для перевозки грузов с использованием российских морских портов, альтернативных направлению через Польшу и Беларусь", — сказал он. При этом стоит учитывать усложнение логистических и таможенных процедур, а также увеличение сроков доставки грузов морским транспортом (если речь идет о перевозке исключительно по морю), добавил эксперт.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал ЕС перед тем, как вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Лукашенко отметил, что через страну идет газопровод Ямал-Европа, причем в последнее время объемы транзита газа из РФ на Запад значительно увеличились.