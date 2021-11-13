ГУРЗУФ (Крым), 13 ноя — ПРАЙМ. Законопроект о введении QR-кодов несильно отразится на пассажиропотоке РЖД, сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. Россиянам рассказали, как и где можно получить QR-коды нового образца

"Законопроект внесён был вчера, поэтому, наверное, ещё будут какие-то обсуждения в Госдуме, надо дождаться финальной версии закона, но ту версию, которую я видел вчера, я не думаю, что она как-то сильно отразится на нашем пассажиропотоке", — сказал Пегов.

По его словам, основная доля пассажиропотока РЖД уже имеют соответствующие QR —коды и соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.

"Я думаю, что пассажиры РЖД дисциплинированны и выполнят необходимое законодательство. И мы не будем испытывать какие-то трудности с перевозкой наших пассажиров. Конечно, мы будем всем помогать и приложим все усилия, чтобы комфорт остался на том же самом уровне", — отметил глава компании.

РЖД готовы к организации проверки QR-кодов у пассажиров, потому что все поезда уже оборудованы необходимыми ресурсами, и при подключении к информационным ресурсам проверку кодов организовать несложно, добавил он.