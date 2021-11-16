МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Проверка QR-кодов для перелетов будет внедрена в РФ максимум в феврале 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы Минтранса Кирилл Богданов. Назван срок возобновления рейсов поездов из России в Финляндию

"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров", — сказал Богданов.

Он также отметил, что Минтранс РФ рассматривает вопрос субсидий для авиакомпаний из-за внедрения QR-кодов для авиаперелетов.

Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.

"Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом", — сказал Богданов.