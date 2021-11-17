МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Автодор" не планирует резко увеличивать тарифы за проезд по платным дорогам, повышение их максимальной планки делается на перспективу, сообщил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России". Стивидоры ожидают замедления инвестиций в морские порты России

В конце октября Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, предполагающий повышение максимального тарифа за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 до 8 рублей за километр, по уже действующим — до 5 рублей.

"Это на длинную перспективу… Предыдущий проект уже устарел. Мы ставим верхнюю планку. Вот я могу сказать, что сегодня по трассе М-11 мы ее даже не достигли… Чтобы не сложилось впечатление, что мы сразу же введем эти тарифы. Мы же не идиоты, не самоубийцы. Мы совершенно четко понимаем, что если мы повысим тарифы — будет меньше машин", — пояснил Петушенко.

Он также отметил, что востребованность дороги повышает затраты на ее содержание. Тем не менее, тарифы могут повышаться только после изучения возможности рынка их платить.

"Автодор" — российская госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.