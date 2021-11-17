МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Автодор" определился с маршрутом новой платной автомобильной трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае, выбрав прибрежный вариант, однако детали проекта ещё дорабатываются, сообщил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки "Транспорт России". "Автодор" не намерен резко увеличивать цену проезда по платным дорогам

В сентябре Петушенко отмечал, что "Автодор" рассматривает два варианта строительства платной автодороги Джубга — Сочи: горный и прибрежный.

"Да, решение есть. У нас есть поручение президента РФ (Владимира Путина — ред.) отработать варианты… То, что прибрежный — это точно", — сказал он, также отметив, что после доработки проекта он будет представлен на утверждение правительства.

Согласно презентации на стенде госкомпании, проект также предполагает строительство обхода Лазаревского, обхода Сочи (Лоо, Дагомыс), а также обхода Адлера. Точная стоимость дороги не уточняется.

"Мы некоторые коррективы внесли в техническое задание, сделаем небольшую геологию… Этот объект очень емкий по цене, поэтому надо очень взвешенно подойти к его обсчету — там за триллион. Там небольшое количество километров, но мы понимаем, что для страны это очень важно: иметь теплое Черное море", — добавил глава госкомпании.

"Автодор" — госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными автомобильными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.