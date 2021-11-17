МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рога, напольные фены для салонов красоты и даже атрибуты Деда Мороза вошли в список вещей, которые пассажиры теряли в московском метро в 2021 году, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова. Очки и маски не помешают системе Face Pay в метро Москвы

В среду на станции "Черкизовская" открылся склад забытых вещей, уже третий в столичной подземке. Вещи на этот склад начнут поступать с 18 ноября.

"Сегодня мы открываем еще один склад забытых вещей… для Московского метрополитена это уже третий. Все вещи, которые будут забывать наши пассажиры в наземном городском транспорте и МЦК, будут попадать именно на склад на "Черкизовской"… Склад зачастую принимает сезонные вещи — это перчатки, шапки, зонты. Но бывают и необычные — например, музыкальные инструменты, рога животного, напольный фен для салонов красоты, детские коляски, велосипеды. Однажды забыли инвалидную коляску. Бывало, что забывали даже атрибуты Деда Мороза. Безусловно, все эти вещи остаются на складе и ждут, когда за ними придут", — рассказала Темникова.

По ее словам, часто пассажиры забывают в транспорте мобильные телефоны и беспроводные наушники. Темникова напомнила, что два других склада — на станциях "Деловой центр" и "Котельники" — довольно успешно обслуживают пассажиров. За последний год туда доставили почти 18 тысяч забытых вещей, отметила она.