МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает выносить штрафы с помощью дорожных камер, не обозначенных предупреждающими знаками. Вместе с тем законопроект освобождает водителей от штрафов при выявлении нарушений процедуры обработки фотографий. Эти требования будут впервые закреплены в новом постановлении правительства, разработка которого предусмотрена поправками. Об этом сообщает "Коммерсант". Новый КоАП России исключит штрафование невиновных водителей

Согласно предлагаемым поправкам, требования к камерам, программному обеспечению, фото- и видеоматериалам, а также правила размещения комплексов, информирования о местах их установки, процедура обработки и хранения данных должны быть установлены правительством. Несоблюдение этих норм будет служить основанием для освобождения водителей от штрафов.

Правительство поддержало эти поправки, и законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре.

На сегодняшний день в стране насчитывается более 23 тысяч стационарных и мобильных камер для фиксации нарушений ПДД. При этом, согласно нацпроекту "Безопасные качественные дороги", до 2030 года их количество должно удвоиться.

В ГИБДД считают, что благодаря камерам снижается аварийность. Однако в экспертном сообществе не утихают разговоры об ошибочных штрафах, ловушках (камерах, работающих в паре с запрещающими знаками), рваных скоростных режимах на трассах, которые провоцируют водителей на нарушения.

Еще два года назад президент Владимир Путин поручил разработать требования к камерам и систему, исключающую штрафы с комплексов, которые установлены с нарушением правил. Но ее разработка началась только в нынешнем году.