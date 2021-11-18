Госдума рассмотрит законопроект, усложняющий штрафование за нарушение ПДД в автоматическом режиме
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает выносить штрафы с помощью дорожных камер, не обозначенных предупреждающими знаками. Вместе с тем законопроект освобождает водителей от штрафов при выявлении нарушений процедуры обработки фотографий. Эти требования будут впервые закреплены в новом постановлении правительства, разработка которого предусмотрена поправками. Об этом сообщает "Коммерсант".
Согласно предлагаемым поправкам, требования к камерам, программному обеспечению, фото- и видеоматериалам, а также правила размещения комплексов, информирования о местах их установки, процедура обработки и хранения данных должны быть установлены правительством. Несоблюдение этих норм будет служить основанием для освобождения водителей от штрафов.
Правительство поддержало эти поправки, и законопроект планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре.
На сегодняшний день в стране насчитывается более 23 тысяч стационарных и мобильных камер для фиксации нарушений ПДД. При этом, согласно нацпроекту "Безопасные качественные дороги", до 2030 года их количество должно удвоиться.
В ГИБДД считают, что благодаря камерам снижается аварийность. Однако в экспертном сообществе не утихают разговоры об ошибочных штрафах, ловушках (камерах, работающих в паре с запрещающими знаками), рваных скоростных режимах на трассах, которые провоцируют водителей на нарушения.
Еще два года назад президент Владимир Путин поручил разработать требования к камерам и систему, исключающую штрафы с комплексов, которые установлены с нарушением правил. Но ее разработка началась только в нынешнем году.
https://1prime.ru/transport/20211118/835251257.html