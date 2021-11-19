МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" не выставляла на продажу самолет SSJ-100 через сайт Avito, воздушное судно в 2018 году было передано страховой компании, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Названы сроки создания и сертификации Sukhoi Superjet SSJ New

Интернет-сервис для размещения объявлений Avito в понедельник опубликовал объявление о продаже Sukhoi SuperJet-100RRJ95B за 77 248 334 рубля.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в октябре 2018 года, предварительно, из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Якутск" самолет Sukhoi SuperJet-100 признали не подлежащим восстановлению и передали страховой компании.

"В ответ на распространяемую в мессенджерах недостоверную информацию о том, что "Якутия" выставила на продажу самолет SSJ-100 через сайт Avito, пресс-служба авиакомпании сообщает… Авиакомпания "Якутия" не является собственником воздушного судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что информацией об авторе опубликованного объявления авиакомпания не обладает.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ и "Государственная транспортная лизинговая компания" будут вынуждены изъять самолеты SSJ100 у авиакомпании "Якутия" в случае их несвоевременного обслуживания.

АК "Якутия" эксплуатирует воздушные суда Boeing 737-700, Boeing 737-800, Bombardier Q300, Sukhoi SuperJet 100. В 2017 году авиаперевозчик заключил договоры на лизинг двух лайнеров Sukhoi SuperJet 100, стоимость аренды одного самолета составляет 1,28 миллиарда рублей.