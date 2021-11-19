МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика. Интерес россиян к авиабилетам упал из-за новостей о QR-кодах в транспорте

"Аэрофлот" 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика)", — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяжённый в маршрутной сети "Аэрофлота".

Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.