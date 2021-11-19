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"Аэрофлот" запустил регулярные рейсы в Мексику
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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" 18 ноября начал регулярные... ПРАЙМ, 19.11.2021
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, туризм, аэрофлот, мексика, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 18 ноября запустила регулярные рейсы в мексиканский Канкун, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика)", — говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.
На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяжённый в маршрутной сети "Аэрофлота".
Россия возобновила авиасообщение с Мексикой с 25 мая.