Эстония вводит временный запрет на полеты в районе границы с Россией
Эстония на время строительства заграждения вводит временный запрет на полеты в районе границы с РФ
Читать 1prime.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Эстония с 19 по 26 ноября вводит запрет на полеты в районе границы с Россией, сообщила в пятницу пресс-служба транспортного департамента республики.
В этот период запрещаются как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов.
Запрет связан со строительством заграждения для предотвращения так называемых гибридных атак на границы ЕС и НАТО
В ходе внеплатовых учебных сборов с 17 по 25 ноября 1684 военнослужащих резерва начнут возводить временное проволочное заграждение на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров.
В последнее время Литва, Латвия и Польша обеспокоены ростом числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Страны обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, однако правительство Белорусии отвергает все обвинения.