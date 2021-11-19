ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — ПРАЙМ. Эстония с 19 по 26 ноября вводит запрет на полеты в районе границы с Россией, сообщила в пятницу пресс-служба транспортного департамента республики. США готовят санкции против Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами

В этот период запрещаются как пилотируемые, так и беспилотные полеты летательных аппаратов.

Запрет связан со строительством заграждения для предотвращения так называемых гибридных атак на границы ЕС и НАТО

В ходе внеплатовых учебных сборов с 17 по 25 ноября 1684 военнослужащих резерва начнут возводить временное проволочное заграждение на участке границы с Россией протяженностью около 40 километров.

В последнее время Литва, Латвия и Польша обеспокоены ростом числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. Страны обвиняют Минск в создании миграционного кризиса, однако правительство Белорусии отвергает все обвинения.