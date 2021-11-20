МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Подержанные японские автомобили, ввозимые в Россию, с начала года подорожали на 10%, в том числе это связано с ситуацией с загруженностью портов в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.

Увеличение транзита из Китая привело к тому, что дальневосточные порты загружены преимущественно импортными товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья. В четверг Дальневосточное ГУ Банка России сообщало, что годовой прирост цен на непродовольственные товары и на ввозимые в Россию подержанные иномарки увеличился в Приморье в том числе из-за высокой загруженности портов.

"За 10 месяцев 2021 года ввозимые в РФ подержанные японские авто подорожали на 10% — на 100 тысяч рублей. Средняя цена таких автомобилей в октябре 2021 года составила 1 миллион 41 тысячу рублей", — сказала собеседница.

Она привела данные статистики, согласно которым в среднем иномарки в октябре 2020 года стоили 925 тысяч рублей. Наиболее заметный рост средней цены произошел в сентябре 2021 года – до 1,022 миллиона рублей при 984 тысяч рублей в августе.

"Общемировая нехватка микрочипов привела к падению автомобильного производства в Японии. Как следствие, дефицит новых авто поднял аукционные цены на подержанные машины. Также подержанные иномарки, возможно, выросли в цене из-за загруженности приморских портов —- на доставку машин требуется больше денег", — уточнила собеседница.