МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК) — дочерняя структура РЖД — отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов дальнего следования из-за падения потребительского спроса, передает РБК со ссылкой на телеграмму перевозчика. РЖД рассказали об испытаниях автоматизированного поезда "Ласточка"

Изменения коснутся поездов, которые связывают Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом, Волгоградом, Нижневартовском и рядом других городов. В то же время на период новогодних праздников ФПК планирует ввести в график около 500 дополнительных поездов на наиболее востребованные направления — центральная часть страны, популярные горнолыжные курорты, Черноморское побережье и другие.

При этом в ФПК заявили, что при необходимости и высокой востребованности "графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности", и отметили, что на всех маршрутах, которых коснутся изменения, пассажиры смогут пользоваться альтернативными поездами.

Минувшей весной РЖД сократили более 200 поездов дальнего следования из-за сократившегося в связи с пандемией пассажиропотока. Но около 90% из них были возвращены после смягчения антиковидных ограничений.