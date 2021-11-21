МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (дочерняя компания РЖД) в связи с потребительским спросом пересматривает график курсирования некоторых поездов, при необходимости готова увеличить их число, сообщили РИА Новости в компании. Водителям рассказали, чего нельзя делать с автомобилем в морозы

Ранее издание "РБК" сообщило, что "ФПК" отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов.

"В настоящее время АО "Федеральная пассажирская компания" действительно пересматривает график курсирования ряда поездов в связи с потребительским спросом. Несмотря на пересмотр графика отдельных поездов, мы полностью сохраняем транспортную доступность регионов и населённых пунктов. На каждом маршруте курсируют альтернативные поезда", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что перевозчик в режиме реального времени проводит мониторинг спроса пассажиров на поездки. "В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности. Мы также готовы добавить дополнительные вагоны в составы популярных поездов", — прокомментировали в ФПК.

Новый график движения поездов на 2021/2022 год будет введён 12 декабря. Согласно ему, холдинг "РЖД" увеличит на 189 пар количество поездов для внутрироссийских перевозок. Кроме того, география курсирования составов будет расширена до 21 маршрута, на котором будет задействовано 30 пар поездов (было 22 пары на 15 маршрутах).

"Также обращаем внимание, что АО "ФПК" в новогодний период планирует назначить порядка 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям. Это маршруты как между регионами центральной России, так и на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, в популярные горнолыжные центры, между городами Урала и Дальнего Востока", — заключили в ФПК.