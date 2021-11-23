МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-октябре увеличился на 53,6% в годовом выражении — до 38,603 миллиона человек, сообщила пресс-служба компании. Интерес россиян к авиабилетам упал из-за новостей о QR-кодах в транспорте

В октябре пассажиропоток вырос на 67,3%, до 4,489 миллиона человек. "Общий объём перевозок составил 4,5 миллиона пассажиров, что на 67,3% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 11,3% ниже показателя 2019 года", — говорится в сообщении.

Авиакомпания "Победа" в октябре перевезла 1,34 миллиона пассажиров, процент занятости пассажирских кресел составил 91,5%.