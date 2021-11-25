МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62%, в январе-октябре — на 59%, следует из уточненных данных Росавиации. Группа "Аэрофлот" за 10 месяцев увеличила пассажироперевозки на 53,6%

"Объем авиаперевозок за октябрь 2021 года достиг уровня октября "доковидного" 2019 года и составляет 11 миллионов пассажиров. В сравнении с показателями за октябрь 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, отмечается рост авиаперевозок на 62%", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что продолжается рост объемов авиаперевозок пассажиров на внутренних линиях: в октябре текущего года перевезено 7,3 миллиона пассажиров, что превышает показатели аналогичного периода 2020 года на 31% и 2019 года – на 22%.

"Всего за январь-октябрь 2021 перевезено 94,6 миллиона пассажиров, что на 59% больше, чем за десять месяцев прошлого года", — сообщает ведомство.